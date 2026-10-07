Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Забудьте про скучные медицинские справочники и унылые лекции по анатомии. Сегодня у нас на повестке дня настоящий прорыв в отечественном здравоохранении: столичная поликлиника пополнилась дипломированным специалистом, которая готова лечить не банальное ОРВИ, а коварных демонов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Одиссей
Одиссейизменено

Ужасно хочется конкретики: номер п/клиники, ФИО главврача, ФИО "ценной" специалистки и ее специализацию.
Как вариант: организовать отдельную очередь к ней из ее же сородичей.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Мигрантов и лиц с гражданством полученым после 2006 года вообще, даже теоретически, не должно быть в здравоохранении, образовании, правоохранительных и выборных органах.
В госорганах с цензом осёдлости не менее 20 лет
Даже в общественном транспорте и общепите их нужно ну очень сильно ограничить и контролировать!
Плохое знание русского языка - на стройку или уборку улиц, больше никуда!
Они по любому больше ничего не умеют.
Дипломы по любой специальноси признавать только после проверки (экзамена и тестирования) профпригодности, испытательного срока типа ординатуры сроком не менее 3 лет с минимальной зарплатой, как это делается везде.
И никаких семейств и детей!

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

У неё же диплом который ей родственники скинулись и купили за пару тысяч баксов в Душанбе.
А согласно договору между Москвой и Душанбе дипломы выданные там признаются действующими в России.
Вот правда проверять их некому да и плов всё таки с "зелёным" салатом в конверте ну очень нравится чиновникам на всех уровнях, включая (особенно) тех, кто должен отвечать за кадровую политику. Тёплые места отдаются тем кто будет платить на систематической основе...
Руссике и русскоговорящие специалисты этот принцип понимают плохо, в лучшем случае дают взятку один раз и считают что этого достаточно...

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Ну, прям замечательно...Это ж что же получается, есть комиссия, которая должна подтвердить квалификацию данного специалиста перед тем как тот приступит к работе и...Значит эта комиссия пропустила такой "кадр"