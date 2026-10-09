Фонтанка: в Петербурге похищенный сотрудник ФССП хотел забрать у должника авто

Сотрудника ФССП в Петербурге похитили во время выполнения рабочих обязанностей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.
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