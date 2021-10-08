VLADIVOSTOK MARKETING FORUM – главное мероприятие про продажи и маркетинг во Владивостоке

23 октября во Владивостоке пройдет бизнес-форум, участниками которого станут около 200 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов.
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