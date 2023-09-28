Судебная перспектива: оправдать или карать

Нужны ли оправдательные приговоры? Можно ли давать преступнику еще один шанс, когда, казалось бы, и так все очевидно? Некоторые считают, что этого делать нельзя, поскольку в попытке ложной жалости можно ущемить интересы добропорядочных граждан.
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