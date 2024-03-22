Четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» на выезде одолела «Сан-Хосе». Никита Кучеров сделал ассистентский покер. Ранним утром 22 марта в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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