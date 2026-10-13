Трамп: Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине

А Зеленского нужно "заставить" ее захотеть. Президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина снова пож...
- JF Без Украины и стр...
- "Какой же позор!"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым