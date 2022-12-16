КНДР испытала двигатель для «стратегического оружия нового типа»

- Один из институтов Академии национальной обороны успешно провел статическое огневое испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн, первого в своем роде в стране, на космодроме Сохэ утром 15 декабря, - информирует ЦТАК.
- Один из институтов Академии национальной обороны успешно провел статическое огневое испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн, первого в своем роде в стране, на космодроме Сохэ утром 15 декабря, - информирует ЦТАК.
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