Новые Известия

1 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Видать понравилось получать от США Ядерные взрывы!Превентивно атако...
  • Александр Лагуткин
    Что за пидарас-активист накропал эту статью в защиту сатанизма. Даже Ульянова из мавзолея  призвал на помощь.  Тольк...Смена ориентации:...
  • МАГОМЕД ГУСЕЙНОВ
    ПАПА ОБВИНИЛ ПУБЛИЧНО И ДОЛЖЕН ИЗВИНИТЬСЯ ПУБЛИЧНО, А НЕ ДОГАДКАМИ!!! ВОТ ТАК И ВОДЯТ НАС ...Ватикан извинился...

КНДР испытала двигатель для «стратегического оружия нового типа»

КНДР испытала двигатель для «стратегического оружия нового типа»

- Один из институтов Академии национальной обороны успешно провел статическое огневое испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн, первого в своем роде в стране, на космодроме Сохэ утром 15 декабря, - информирует ЦТАК.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх