Дрон-носитель «Буря-20» разработали на территории Бурятии

Бурятские разработчики стали авторами нового дрона-носителя «Буря-20». Подробности о его технических характеристиках рассказал в беседе с ТАСС представитель компании-разработчика НПК «Беркут» в кулуарах Восточного экономического форума.
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