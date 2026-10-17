Европейские лидеры, якобы обеспокоенные критикой Владимира Зеленского в отношении президента США Дональда Трампа, будут публично просить главу киевского режима прекратить открытую риторику, однако в кулуарах поддержат его позицию, заявил в эксклюзивной беседе с aif.