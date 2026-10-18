Премьер Латвии Андрис Кулбергс призвал страны ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам, называя это мерой против «гибридных» угроз со стороны Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев застрял в пр...
- Киев застрял в пр...
- Киев застрял в пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым