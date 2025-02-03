Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США БМП M2 Bradley армии США. Фото Минобороны СШАВ обозримом будущем сухопутные войска США планируют начать замену имеющихся боевых машин пехоты M2 Bradley.
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Крупнейшая модернизация боевой техники в армии США БМП M2 Bradley армии США. Фото Минобороны СШАВ обозримом будущем сухопутные войска США планируют начать замену имеющихся боевых машин пехоты M2 Bradley.
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