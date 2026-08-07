Для войны с КНР: Австралия станет первым иностранным заказчиком новой УРВВ США Австралия станет первым иностранным заказчиком новой американской .
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Для войны с КНР: Австралия станет первым иностранным заказчиком новой УРВВ США Австралия станет первым иностранным заказчиком новой американской .
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