В Москве появилась камера с фиксацией нарушений пешеходами. Она установлена в светофоре

На Бережковской набережной в столице протестирован прототип светофора с биометрической камерой для распознавания лиц нарушающих ПДД пешеходовВ статье, опубликованной в журнале «Безопасность дорожного движения», отмечается, что фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора.