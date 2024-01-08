В Москве появилась камера с фиксацией нарушений пешеходами. Она установлена в светофоре

На Бережковской набережной в столице протестирован прототип светофора с биометрической камерой для распознавания лиц нарушающих ПДД пешеходовВ статье, опубликованной в журнале «Безопасность дорожного движения», отмечается, что фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора.
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