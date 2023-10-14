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В магазинах начали воровать бытовую технику

Росгвардейцы задержали граждан, пытавшихся украсть товар в магазинах Петрозаводска Днем 14 октября на пункт централизованной охраны Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из строительного магазина.

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