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Экипажи танков Т-90А уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ на купянском направлении

Экипажи танков Т-90А уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ на купянском направлении

Скриншот из видео Экипажи танков Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепления, блиндажи и украинских боевиков на купянском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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