Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Глобальный Юг играет более важную роль в обеспечении мира и безопасности во всем мире

Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ -- Страны Глобального Юга, включая Китай, играют все более важную роль в обеспечении мира и безопасности во всем мире, считают официальные лица, стратеги и ученые со всего мира, которые приняли участие в состоявшемся на днях 11-м Пекинском форуме "Сяншань".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх