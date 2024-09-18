Глобальный Юг играет более важную роль в обеспечении мира и безопасности во всем мире

Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ -- Страны Глобального Юга, включая Китай, играют все более важную роль в обеспечении мира и безопасности во всем мире, считают официальные лица, стратеги и ученые со всего мира, которые приняли участие в состоявшемся на днях 11-м Пекинском форуме "Сяншань".