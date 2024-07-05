Жара и грозы возвращаются в Москву: прогноз на середину июля

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. Столичных жителей снова ждет экстремальная жара с грозами. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, повторение погодного сценария 17 июня возможно уже в 15 числах июля.
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