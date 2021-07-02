Президент «Урала» против переноса 6-го тура РПЛ ради сборной: «Перед Евро перенесли тур, что вы сделали? Играли здорово?»

Президент «Урала» Григорий Иванов не поддерживает идею переноса 6-го тура РПЛ. Об этом попросил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в связи с тем, что 1 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.
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