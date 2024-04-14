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Депутат Журова о росте цен на продукты: «В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены»

«Мы заказываем в основном через интернет, так что прямо в магазин я не хожу. Не знаю, выросли сейчас в магазинах наценки или нет.

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Анна Романова
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