Минобороны РФ: расчет БПЛА «Днепра» ликвидировал бронетранспортер «Козак» ВСУ

В этот момент осуществлялась ротация личного состава противника Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск «Днепр» ликвидировал бронетранспортер «Козак» украинской армии во время ротации личного состава противника в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.