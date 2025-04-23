Минобороны РФ: расчет БПЛА «Днепра» ликвидировал бронетранспортер «Козак» ВСУ

В этот момент осуществлялась ротация личного состава противника Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск «Днепр» ликвидировал бронетранспортер «Козак» украинской армии во время ротации личного состава противника в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии