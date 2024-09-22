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В сказке ложь, да в ней намёк

В сказке ложь, да в ней намёк

 26 сентября в Белом доме состоится встреча Зеленского и Байдена, в ходе которой гость представит широко разрекламированный "план победы над Россией".

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А еще Нос, которым он думает, живет и дышит/нюхает!!!
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8 час.
Семен Демин
Зеля своему народу, т. е. евреям, зла не причинил. А украинцы для него народ чужой.
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6 час.
Валерий Шаронов
они и для нас не совсем свои, копните историю.
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5 час.

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