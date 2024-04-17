Попова: в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе первой совместной Африко-российской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями заявила, что в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа.
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