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Царьград

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"Знал, что за это могут отстранить": Дзюдоист из Сербии сделал признание после скандала на Олимпиаде

"Знал, что за это могут отстранить": Дзюдоист из Сербии сделал признание после скандала на Олимпиаде

Дзюдоист из Сербии Неманья Майдов сделал признание после скандала на Олимпиаде во Франции, где его дисквалифицировали из-за религиозного жеста: "Знал, что за это могут отстранить".

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