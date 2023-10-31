Всемирный банк: цена на нефть может взлететь до 150 долларов за баррель

Перерастание военного противостояния Израиля с ХАМАС в более масштабный конфликт на Ближнем Востоке приведет к нарушению поставок нефти и резкому повышению цен, причем не только на энергоносители, предупреждает Всемирный банк.
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