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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Воронцовском дворце появились новые точки притяжения для туристов

В Воронцовском дворце появились новые точки притяжения для туристов

В Алупкинском музее-заповеднике появились новые пространства для гостей – Центр организации экскурсий и экспозиционно‑выставочный конференц‑зал «Акведук».

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