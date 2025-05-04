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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мир Труд Май Велопробег.

Мир Труд Май Велопробег.

По доброй традиции велопробег, приуроченный ко Дню труда, объединил тысячи бобруйчан. Жители города на Березине пересели на велосипеды не только для того, чтобы отпраздновать 1 Мая, но и пообщаться с единомышленниками, размяться и отлично провести время.

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