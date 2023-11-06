Объяснено, чем россиян привлекает покупка загородных участков

Россияне все чаще интересуются покупкой загородных участков из-за стремительного роста цен на квартиры, запуска сельской ипотеки, а также распространения льготных кредитных программ на покупку домов и индивидуальное жилищное строительство.
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