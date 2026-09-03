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Александр Михайлович Пономаренко

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Александра Пономаренко наградили знаком «За заслуги перед Москвой»

Александра Пономаренко наградили знаком «За заслуги перед Москвой»

Генеральный директор «Мосводоканала» отмечен за многолетний вклад в развитие городского хозяйства столицы Накануне Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды жителям, внёсшим значительный вклад в развитие столицы.

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