Александра Пономаренко наградили знаком «За заслуги перед Москвой»

Генеральный директор «Мосводоканала» отмечен за многолетний вклад в развитие городского хозяйства столицы Накануне Дня города мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды жителям, внёсшим значительный вклад в развитие столицы.
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