Источник в КСИР рассказал NYT о блокировке членов «Хезболлы» в подземных туннелях

От семидесяти до ста членов «Хезболлы», включая иранских советников из подразделения «Аль-Кудс», с июня находятся в туннелях в районе хребта Али-Тахер.
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