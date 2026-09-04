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Аргументы недели

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Источник в КСИР рассказал NYT о блокировке членов «Хезболлы» в подземных туннелях

Источник в КСИР рассказал NYT о блокировке членов «Хезболлы» в подземных туннелях

От семидесяти до ста членов «Хезболлы», включая иранских советников из подразделения «Аль-Кудс», с июня находятся в туннелях в районе хребта Али-Тахер.

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