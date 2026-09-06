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Власти Коннектикута предупредили об опасности зарубежных DeFi-платформ

Власти Коннектикута предупредили об опасности зарубежных DeFi-платформ

Власти американского штата Коннектикут призвали жителей с осторожностью относиться к зарубежным DeFi-площадкам после того, как один из местных инвесторов потерял доступ к $200 тыс.

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