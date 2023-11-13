Вкусное картофельное пюре

Продукты для приготовления вкусного картофельного пюре: Картофель – 1, 5 килограмма; Масло сливочное – 100 грамм; Молоко – 150 — 200 грамм; Соль – по вкусу Картофель чистим от кожуры, моем хорошо под проточной водой, разрезаем каждую картошину на половину или натрое, выкладываем в эмалированную ….