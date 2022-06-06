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5 июня на Таганае в сумерках пропали два пенсионера

5 июня на Таганае в сумерках пропали два пенсионера

В эти минуты на Малом Таганае (Челябинская область) спасатели ищут двух пропавших пенсионеров. По сообщению пресс-службы Поисково-спасательной службы региона, 5 июня вечером в Златоустовский отряд ПСС позвонили 83-летний мужчина и 74-летняя женщина.

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