Владимир Путин рассказал о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Фото: 1tv.ru Российский президент Владимир Путин заявил о планах по развитию масштабной транспортной инфраструктуры, соединяющей Балтийское и Баренцево моря с Персидским заливом и Индийским океаном посредством бесшовного железнодорожного сообщения.
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