Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по гражданскому населению в Курской области, за подобные преступления военная стратегия ВС РФ предусматривает жесткий ответ и наказание, заявил 6 августа член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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