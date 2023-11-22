Республика Молдова присоединилась к Всемирному фольклорному союзу (IGF). Решение принято на заседании Бюро IGF, состоявшемся 18 ноября 2023 года в Сан-Джовании-Ротондо (Италия), где расположена одна из официальных штаб-квартир организации, вторая штаб-квартира находится в Вуароне (Франция).
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