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Газета.ру

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Пасечник: в ЛНР четыре человека погибли и пять пострадали из-за атак ВСУ

Пасечник: в ЛНР четыре человека погибли и пять пострадали из-за атак ВСУ

Украинские войска с вечера 17 сентября усилили атаки на территорию Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего четыре человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, и еще пять пострадали.

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