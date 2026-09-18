Пасечник: в ЛНР четыре человека погибли и пять пострадали из-за атак ВСУ

Украинские войска с вечера 17 сентября усилили атаки на территорию Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего четыре человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, и еще пять пострадали.
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