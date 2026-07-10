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Детектор Super-Kamiokande уловил след нейтрино от сверхновых Вселенной

Детектор Super-Kamiokande уловил след нейтрино от сверхновых Вселенной

Международная коллаборация Super-Kamiokande в составе около 250 исследователей из 60 университетов объявила о первом указании на детектирование так называемого диффузного фона нейтрино от сверхновых (DSNB).

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