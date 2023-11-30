Производственная активность в Китае снижается второй месяц подряд

В ноябре производственная активность Китая сократилась второй месяц подряд, в то время как активность в непроизводственном секторе достигла нового минимума за год, сигнализируя о том, что вторая по величине экономика мира еще не вышла из кризиса и может потребовать более мощной политической поддержки.