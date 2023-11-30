Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Производственная активность в Китае снижается второй месяц подряд

В ноябре производственная активность Китая сократилась второй месяц подряд, в то время как активность в непроизводственном секторе достигла нового минимума за год, сигнализируя о том, что вторая по величине экономика мира еще не вышла из кризиса и может потребовать более мощной политической поддержки.

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