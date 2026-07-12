Всего несколько дней назад русофоб радостно жал руку Владимиру Зеленскому. В Соединённых Штатах на семьдесят первом году жизни скончался сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской позицией и враждебными высказываниями в адрес Москвы.
Умер главный русофоб и идеолог антироссийских санкций в США: скончался сенатор Линдси Грэм*
Комментарии
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Владимир Тимофеев
Не умер, а сдох!
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4 н.
Сергей
Твари не умирают, они подыхают!!!!
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4 н.
Галина Смирнова
Чтой-то бойко вдруг полезли К сатане на пышный бал. От короткой, б(лин), болезни Сдох сенатор-каннибал! В шоке еврофюрерина И расстроен Фридрих Мерц: Ще невмерцла Украина - Этот, б(лин), внезапно вмерц! Он из Киева от Зели Окрыленный, прилетел - Дотащился до постели.... И внезапно заболел! Может даже, сам не понял, Что пришел ему капут! Заболел - и тут же помер Он буквально в пять минут!!! Те, которые в Брюсселе - Вам от Путина привет. Как бы вы не заболели, Как сенатор-людоед....
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3 н.
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