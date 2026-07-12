Галина Смирнова

Чтой-то бойко вдруг полезли К сатане на пышный бал. От короткой, б(лин), болезни Сдох сенатор-каннибал! В шоке еврофюрерина И расстроен Фридрих Мерц: Ще невмерцла Украина - Этот, б(лин), внезапно вмерц! Он из Киева от Зели Окрыленный, прилетел - Дотащился до постели.... И внезапно заболел! Может даже, сам не понял, Что пришел ему капут! Заболел - и тут же помер Он буквально в пять минут!!! Те, которые в Брюсселе - Вам от Путина привет. Как бы вы не заболели, Как сенатор-людоед....