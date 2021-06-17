Протесты против насилия со стороны полиции возобновились в Тунисе

Тунис, 17 июня. Массовые протесты, начавшиеся на прошлой неделе в квартале Сиди Хусейн пригорода столицы и распространившиеся на другие районы, разразились после нашумевшего случая гибели молодого человека, арестованного сотрудниками полиции.