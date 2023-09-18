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Радимов о Деограсии: «Будет так же работать – в следующем году поедет в московский клуб»

Радимов о Деограсии: «Будет так же работать – в следующем году поедет в московский клуб»

Накануне «Оренбург» обыграл в гостях «Локомотив» (2:0) в 8‑м туре Мир РПЛ и занимает сейчас 11-е место в таблице.

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