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В преддверии Международного дня защиты детей первичная организация Бобруйской специальной школы-интернат РОО ´Белая Русь´ ста...

В преддверии Международного дня защиты детей первичная организация Бобруйской специальной школы-интернат РОО ´Белая Русь´ ста...

В преддверии Международного дня защиты детей первичная организация Бобруйской специальной школы-интернат РОО ´Белая Русь´ стала местом радостного и трогательного событияПредседатель Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ Ирина Русакович и член молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов Анастасия Панько поздр .

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