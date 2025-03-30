В Татарстане исправлено более 64 тысяч реестровых ошибок в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

С 2022 года в Татарстане в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» было исправлено более 64 тысяч реестровых ошибок в сведениях о границах объектов недвижимости.
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