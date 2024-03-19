Мариупольский драмтеатр: история выжившего

Снежана Прокофьева 18 марта 2024 г. В марте 2022 года в Мариуполе замолкли даже птицы. С разных сторон были слышны только взрывы снарядов и испуганные … .
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