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Русский Днепропетровск

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Мариупольский драмтеатр: история выжившего

Снежана Прокофьева 18 марта 2024 г.   В марте 2022 года в Мариуполе замолкли даже птицы. С разных сторон были слышны только взрывы снарядов и испуганные … .

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