В ЦРУ признали успехи российской армии на красноармейском направлении

Замглавы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн констатировал, что российские войска продвигаются в в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, и не исключил, что город будет освобожден российской армией.