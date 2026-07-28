Парад планет осыплет деньгами: финансовый гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последний месяц лета 2026 года может стать особенным для всех знаков зодиака. Небесная карта августа сложится так, что у каждого появится свой путь к переменам — кому-то придется проявить характер, а кому-то открыть в себе новые способности.
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