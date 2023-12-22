ФАС снизила цены на авиабилеты в праздничные дни до 40%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть ценообразование в период новогодних праздников, в результате чего цены на авиабилеты в праздничные дни были снижены на 7-39%.
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