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Петербургский дневник

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Петербургские исследователи выявили принципы смешения русского и родного языков у народов Северо-Запада

Петербургские исследователи выявили принципы смешения русского и родного языков у народов Северо-Запада

Специалисты провели несколько десятков интервью с местными жителями в возрасте от 32 до 82 лет Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» обнаружили принципы смешения русского и родных языков у народов Северо-Запада.

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