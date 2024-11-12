Петербургские исследователи выявили принципы смешения русского и родного языков у народов Северо-Запада

Специалисты провели несколько десятков интервью с местными жителями в возрасте от 32 до 82 лет Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» обнаружили принципы смешения русского и родных языков у народов Северо-Запада.
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