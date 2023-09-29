Еще 17 семей переселенцев из ветхого жилья получили ключи от новых квартир в Одинцове

Ключи от новых квартир получили 17 семей переселенцев из ветхого жилья в Одинцове. Для заселения и комфортного проживания там уже все готово: выполнена отделка, установлены стеклопакеты, радиаторы, сантехника и электрооборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии