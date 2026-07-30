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Газета.ру

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Нетаньяху в ответ на угрозы Мамдани заявил, что спецназ Израиля в боевой готовности

Нетаньяху в ответ на угрозы Мамдани заявил, что спецназ Израиля в боевой готовности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что намерен приехать в Нью-Йорк в сентябре, несмотря на требование мэра Зохрана Мамдани арестовать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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